Вторая попытка запуска Crew Dragon к МКС 30 мая 2020: прямая онлайн- трансляция

Американские астронавты сделают вторую попытку улететь к МКС на космическом корабле Crew Dragon. Это историческое событие должно было произойти 27 мая, но помешала...нелетная погода. За 16 минут и 54 секунды, уже после того, как экипажу пожелал счастливого полета глава SpaceX Илон Маск, космическую одиссею отменили.

Вторая попытка запуска Crew Dragon к МКС: прямая трансляция.На наших глазах сбывается мечта Илона Маска! Космический корабль, который создала его компания SpaceX, стартует к МКС. И не с грузом, а с астронавтами на борту. Правда, это уже вторая попытка запуска

Астронавты остались дома, а в НАСА заявили, что подходящие условия будут 30 числа. Сегодня глава космической организации подтвердил - планы не изменились:

-Обратный отсчет начинается, -такое сообщение появилось в твиттер НАСА еще в четверг, - Погода на 40 процентов «готова» к запуску.

Так что в 15:22 по восточному времени (23.22 по-московскому времени) Илон Маск вновь придет провожать экипаж, который войдет в историю, как первый, кто отправляется на МКС на коммерческом корабле. Свое участие подтвердили президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Пенс.

Последние девять лет для американских астронавтов бронировали места на российских "Союзах". Так что запуск своего собственного космического корабля - был для США практически делом чести, об этом сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.