ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом почти 263 тысячи человек
Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось почти на 263 тысячи и превысило 17,66 миллиона.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер воскресенья, 2 августа, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 17 660523 случая заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 6800894 человека. За прошедший день выявлено 262929 новых инфицированных, умер 5851 больной.
Большинство случаев заражения – 9 476763 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке, где жертвами инфекции стали 359180 человек. За сутки в этом регионе выявлено 156433 новых заразившихся, умерли 3963 больных. На втором месте Европа: 3375535 заразившихся с начала пандемии (17419 новых случаев) и 213284 умерших (323 летальных исхода за минувшие сутки).
Третье место по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 58971 и составило 2131165. С начала пандемии зафиксировано 45837 смертей, за последние 24 часа скончались 937 больных.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 1 августа в чрезвычайном комитете ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса в мире продлится еще долго. Эксперты по-прежнему оценивают риски как «очень высокие», статус пандемии снимать рано.
ИСТОЧНИК KP.RU
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