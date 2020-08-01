В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса будет длиться долго

1 Авг. 2020 2020-08-01T20:40:47+03:00

В мире пик пандемии пока не пройден

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В чрезвычайном комитете ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире "продлится еще долго".

Комитет 1 августа провел очередное совещание о ситуации с Covid-19. Эксперты по-прежнему оценивают риски как "очень высокие", статус пандемии пока не снят. Участники заседания выработали общие рекомендации:

- Необходимо ускорить исследование оставшихся критических неизвестных факторов SARS-CoV-2, таких как источник животных и потенциальные резервуары животных,- сказано в отчете заседания комитета ВОЗ.

Группа ученых от всемирной организации уже отправилась в Китай с целью вычислить, как именно коронавирус попал от животных к человеку.

В ВОЗ настаивают, также на необходимости бороться с фейками и дезинформацией о коронавирусе. Странам советуют оценивать риски при открытии границ, отслеживать международные контакты, поддерживать достаточное финансирование больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU