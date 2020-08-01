В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса будет длиться долго
В чрезвычайном комитете ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире "продлится еще долго".
Комитет 1 августа провел очередное совещание о ситуации с Covid-19. Эксперты по-прежнему оценивают риски как "очень высокие", статус пандемии пока не снят. Участники заседания выработали общие рекомендации:
- Необходимо ускорить исследование оставшихся критических неизвестных факторов SARS-CoV-2, таких как источник животных и потенциальные резервуары животных,- сказано в отчете заседания комитета ВОЗ.
Группа ученых от всемирной организации уже отправилась в Китай с целью вычислить, как именно коронавирус попал от животных к человеку.
В ВОЗ настаивают, также на необходимости бороться с фейками и дезинформацией о коронавирусе. Странам советуют оценивать риски при открытии границ, отслеживать международные контакты, поддерживать достаточное финансирование больниц.
ИСТОЧНИК KP.RU