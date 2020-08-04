Вратарь Икер Касильяс завершил карьеру
Известный испанский футболист Икер Касильяс, игравший на позиции вратаря, объявил о завершении своей профессиональной карьеры. О чем сообщил у себя в личном Твиттере. Последние годы он выступал за "Порту".
- Важным является путь, который вы проходите, как и люди, которые вас сопровождают, а не финальный пункт назначения, к которому вы стремитесь. Потому что все приходит с работой и усилиями, и я думаю, что могу без колебаний сказать, что это и был путь и мечта и назначение. Спасибо - написал Касильяс у себя в личном Твиттере.
38-летний вратарь, напомним, год назад перенес инфаркт во время тренировки в составе "Порту". Тогда сайт португальского клуба просто "лег" из-за наплыва посетителей. Именно за эту команду играл последние сезоны Касильяс.
А с 1998 по 2015 годы он выступал за мадридский "Реал". За это время в составе сборной Испании выиграл чемпионаты Европы 2008, 2012 годов, а в 2010 году - чемпионат мира в ЮАР. С мадридским "Реалом" выиграл пять чемпионатов Испании, трижды - Лигу Чемпионов.
ИСТОЧНИК KP.RU