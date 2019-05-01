Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс перенес инфаркт на тренировке

1 мая стало известно о происшествии с известным испанским вратарем Икером Касильясом. 37-летний голкипер был госпитализирован прямо с тренировки его клуба "Порту" по причине сердечного приступа.

Как сообщает ряд СМИ Португалии, а позднее эту информацию подвердил уже и клуб Касильяса, Икер почувствовал себя плохо после тренировки в среду, 1 мая. Он был доставлен в больницу города Порту. Никакой опасности его жизни сейчас нет, никаких угроз. Однако же, было принято решение - остаток сезона Икер Касильяс в составе "Порту" точно пропустит.

- Вратарь перенес острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в среду, состоявшейся в учебно-тренировочном центре Портогая в Оливале. Тренировочное занятие было оперативно прервано для оказания помощи игроку, который в настоящее время находится в больнице Порту. Сейчас Касильяс в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена, - говорится в официальном заявлении футбольного клуба "Порту".

Мадридский "Реал", за который долгое время выступал Икер Касильяс, уже выпустил официальное заявление со словами поддержки в адрес голкипера. Ну а сайт "Порту" после этой новости и вовсе обрушился из-за наплыва посетителей.

37-летний Икер Касильяс с 1998 по 2015 годы выступал за мадридский "Реал". За это время в составе сборной Испании выиграл чемпионаты Европы 2008, 2012 годов, а в 2010 году - чемпионат мира в ЮАР. С мадридским "Реалом" выиграл пять чемпионатов Испании, трижды - Лигу Чемпионов.