2019-05-01T18:23:26+03:00
Спорт

Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс перенес инфаркт на тренировке

Выступающий в "Порту" 37-летний голкипер был отправлен в больницу в срочном порядке
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Икер Касильяс перенес инфаркт на тренировке в составе "Порту".Икер Касильяс перенес инфаркт на тренировке в составе "Порту".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

1 мая стало известно о происшествии с известным испанским вратарем Икером Касильясом. 37-летний голкипер был госпитализирован прямо с тренировки его клуба "Порту" по причине сердечного приступа.

Как сообщает ряд СМИ Португалии, а позднее эту информацию подвердил уже и клуб Касильяса, Икер почувствовал себя плохо после тренировки в среду, 1 мая. Он был доставлен в больницу города Порту. Никакой опасности его жизни сейчас нет, никаких угроз. Однако же, было принято решение - остаток сезона Икер Касильяс в составе "Порту" точно пропустит.

- Вратарь перенес острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в среду, состоявшейся в учебно-тренировочном центре Портогая в Оливале. Тренировочное занятие было оперативно прервано для оказания помощи игроку, который в настоящее время находится в больнице Порту. Сейчас Касильяс в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена, - говорится в официальном заявлении футбольного клуба "Порту".

Мадридский "Реал", за который долгое время выступал Икер Касильяс, уже выпустил официальное заявление со словами поддержки в адрес голкипера. Ну а сайт "Порту" после этой новости и вовсе обрушился из-за наплыва посетителей.

37-летний Икер Касильяс с 1998 по 2015 годы выступал за мадридский "Реал". За это время в составе сборной Испании выиграл чемпионаты Европы 2008, 2012 годов, а в 2010 году - чемпионат мира в ЮАР. С мадридским "Реалом" выиграл пять чемпионатов Испании, трижды - Лигу Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В штабе Зеленского подтвердили, что его жена купила квартиру в Крыму
В Индии предложили запретить публичное ношение никаба и бурки
США впервые задействовали истребители F-35 в боевых условиях
Путин подписал закон об устойчивой работе Рунета
В Подмосковье мужчина покончил с собой во время переговоров с полицией
В Киеве предложили лишать гражданства Украины за получение паспорта РФ
Сирия осудила попытку государственного переворота в Венесуэле
Путин освободил от должности начальника московского ГИБДД Коваленко
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Берлускони перенес срочную операцию на кишечнике
Волкер пригрозил Зеленскому утратой доверия украинцев
Глава Минфина США провел продуктивные торговые переговоры с КНР
Болтон анонсировал телефонный разговор Лаврова и Помпео
США признали потерю превосходства в космосе из-за успехов России и КНР
Экс-дипломат Украины: вышиванки и мова разрушили промышленность страны
У жены Зеленского нашли квартиру в крымском пентхаусе
Минобороны опубликовало видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Назван состав российского жюри на конкурсе "Евровидение-2019"
В Париже еще до начала первомайского шествия вспыхнули беспорядки