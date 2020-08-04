Туроператоры рассказали, кто в России сможет получить шенгенские визы
Ассоциация туроператоров России опубликовала условия получения шенгенской визы. Визовые центры большинства европейских стран уже начали работу по выдаче виз. Но услуга доступна не всем гражданам, заявили в АТОР.
Так, например, Дания будет принимать граждан, цель поездки которых совпадает со списком правил опубликованных на сайте полиции страны. Дата их путешествия должна проходить до 31 августа 2020 года.
В Италию граждане России смогут подать документы только на получение рабочих, транспортных, служебных, транзитных, деловых, студенческих, медицинских виз, а также в случае, если получение визы связанно с семейными обстоятельствами.
В Чехию будут выдаваться визы только членам семей граждан Европейского Союза, от лиц для въезда в интересах страны, которые осуществляют транзитные перевозки и прибывают с гуманитарными целями. А также визы будут оформлены сезонным рабочим.
Во Францию получат визы студенты и граждане, имеющие для въезда профессиональные основания, а также въезжающие по семейным обстоятельствам.
Напомним, что с 27 марта Россия закрыла международные «авимосты» из-за риска распространения коронавируса. Исключением стали только рейсы, возвращающие граждан России на родину. С 1 августа эти ограничения начали постепенно снимать.
ИСТОЧНИК KP.RU