2020-08-04T04:56:53+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор: Осенью в Россию придут три новых штамма гриппа

От них россияне еще не прививались
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Россию этой осенью придут четыре штамма вируса гриппа типов А и ВВ Россию этой осенью придут четыре штамма вируса гриппа типов А и ВФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Осенью в Россию придут четыре штамма вируса гриппа типов А и В, причем три из них – совсем новые, от которых россияне ранее еще не делали прививок. Об этом в ночь на вторник, 4 августа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, уточняя слова главного санитарного врача страны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава ведомства Анна Попова на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке сказала, что в стране осенью ожидается «грипп-незнакомец», от которого нас не прививали ни в прошлом году, ни в предыдущие. Она подчеркнула, что именно поэтому в нынешнем сезоне вакцинация от гриппа актуальна как никогда. Прививочная кампания начнется в сентябре.

В Роспотребнадзоре пояснили: «Что касается ожидаемых штаммов вируса гриппа, то еще в феврале ВОЗ рекомендовала в сезоне 2020 – 2021 годов в северном полушарии квадривалентные вакцины, содержащие: вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)», передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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