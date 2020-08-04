2020-08-04T18:20:59+03:00
Общество

Находящихся в декрете женщин будут обучать востребованным специальностям

В правительстве поддержали инициативу
Елена АКИМОВА
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Находящихся в декрете женщин обучат востребованным профессиямНаходящихся в декрете женщин обучат востребованным профессиямФото: Артем КИЛЬКИН
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В правительстве поддержали инициативу о профессиональной переподготовке женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком. Мамочек обучат востребованным специальностям, чтобы по выходу из декрета они могли без труда найти работу.

Автором законопроекта стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она предлагает обязать службу занятости следить за переподготовкой декретниц. Обучение будет добровольное и женщина сможет обратиться за помощью не только по месту прописки, но и по месту пребывания.

- Предложенные изменения будут способствовать получению женщинами новых профессиональных навыков, соответствующих современным потребностям экономики, - говорится в отзыве правительства, который находится в распоряжении «Известий».

Данная программа адаптации поможет женщинам быстро вернуться к трудовой деятельности и стабилизировать семейный бюджет.

Скорее всего, документ будет рассмотрен в осеннюю сессию парламента.

Сегодня минимальное декретное пособие за 140 дней декретного отпуска (70 дней до родов и столько же после) составляет 51 919 руб. Максимальное пособие выросло существеннее – до 301 тыс. с 282 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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