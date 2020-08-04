2020-08-04T23:21:58+03:00
Экономика

Цены на нефть выросли после взрыва в Бейруте

Рост стоимости сентябрьских фьючерсов WTI составил 1,68%
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Цены на нефть выросли после взрыва в БейрутеЦены на нефть выросли после взрыва в БейрутеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Цены на нефть ускорили темпы своего роста после сильнейшего взрыва в Бейруте.

Так, в частности, после заявления израильской стороны о готовности оказать помощь Ливану и заявлениях о непричастности к этому событию, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,68% - до 44,45 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI, тем временем, тоже выросли в цене - черное золото этой марки подорожало на 1,68% - до 41,71 доллара за баррель.

В 18.10 мск, до момента взрыва, нефть марки Brent стоила 44,23 доллара, а WTI составляла 41,36 доллара за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американский подросток не признал вину в массовом взломе аккаунтов Twitter
Версия взрыва в Бейруте: подрыв химикатов в порту спровоцировал загоревшийся контейнер с пиротехникой
Воронежская область стремится к максимально оперативному устранению очагов аварийности
Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ
Цены на нефть выросли после взрыва в Бейруте
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Названы причины образования очагов аварийности на дорогах
Замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказал, как ведомство отрабатывает ДТП «по горячим следам»
Посольство РФ в Бейруте выясняет судьбу россиян после взрыва
Мощность взрыва в Бейруте эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5
Минздрав Ливана сообщил о 30 жертвах взрыва в Бейруте
Путин направил президенту Ливана соболезнования в связи с жертвами взрыва в Бейруте
Самолет Санкт-Петербург – Красноярск возвращается в аэропорт из-за трещины в стекле
В больницах нет мест: число раненых при взрыве в Бейруте перевалило за тысячу
ФАС сообщила о нарушениях из-за продажи авиакомпаниями билетов на закрытые направления
Взрыв в Бейруте было слышно даже на Кипре
В Ливане объявили траур в связи с жертвами мощного взрыва в Бейруте
При взрыве в порту Бейрута пострадала сотрудница российского посольства
Красный крест: более тысячи человек пострадали при взрыве в Бейруте
Власти Ливана опровергли версию о взрыве пиротехники в Бейруте
Фото взрыва в порту Бейрута появились в сети
В Бейруте прогремела серия взрывов
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на улице Высокой в Москве
Здание посольства РФ в Ливане получило повреждения из-за взрыва в порту Бейрута