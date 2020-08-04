4 Авг. 2020 2020-08-04T23:21:58+03:00

Цены на нефть выросли после взрыва в Бейруте Фото: REUTERS

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Цены на нефть ускорили темпы своего роста после сильнейшего взрыва в Бейруте.

Так, в частности, после заявления израильской стороны о готовности оказать помощь Ливану и заявлениях о непричастности к этому событию, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,68% - до 44,45 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI, тем временем, тоже выросли в цене - черное золото этой марки подорожало на 1,68% - до 41,71 доллара за баррель.

В 18.10 мск, до момента взрыва, нефть марки Brent стоила 44,23 доллара, а WTI составляла 41,36 доллара за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU