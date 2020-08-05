ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для раненых
Всемирная организация здравоохранения направляет медикаменты в Бейрут для лечения пострадавших в результате мощнейшего взрыва в местном порту.
Сообщается, что ВОЗ отправляет необходимые средства для оказания медицинской помощи 500 раненым, в том числе и 500 хирургических наборов 500 человек.
- Учитывая просьбу министра здравоохранения сразу после взрыва, организация отправляет травматологические наборы, содержащие медицинские принадлежности для экстренных нужд, достаточные для лечения 500 раненых, - сообщила РИА Новости представитель ВОЗ Инас Хамам.
Взрыв в порту Бейрута.
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ИСТОЧНИК KP.RU