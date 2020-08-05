2020-08-05T00:09:17+03:00
В мире

Американский подросток не признал вину в массовом взломе аккаунтов Twitter

Юноша уведомил суд через адвоката, заявляя, что невиновен
Юлия КЕКОВА
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Американский подросток не признал вину в массовом взломе аккаунтов TwitterАмериканский подросток не признал вину в массовом взломе аккаунтов TwitterФото: EAST NEWS
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17-летний американец Айвэн Кларк, которому инкриминируют организованное мошенничество, а также кражу личных данных и совершение хакерских атак, не признал себя виновным в совершении этих преступлений. Об этом говорится в документах электронной базы суда в округе Хилсборо (штат Флорида), пишет ТАСС.

Подросток уведомил об этом членов суда, выступая через своего адвоката. В среду, как ожидается, в формате видео видеосвязи должны состоятся слушания, на которых рассмотрят возможность освобождения Кларка под залог до начала процесса.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали массовый взлом Twitter-аккаунтов, а на минувшей неделе сторона обвинения предъявила несовершеннолетнему американцу обвинение в хакерской атаке.

"Главным организатором" взлома социальной сети, по мнению окружного прокурора Эндрю Уоррен, является именно Кларк.

В компании Twitter тем временем подсчитали, сколько пользователей одноименной социальной сети пострадали от действий интернет-злоумышленников - хакеры успели взломать порядка 130 учетных записей, но вот разместить свои твиты им удалось далеко не на всех страницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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