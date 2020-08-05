2020-08-05T13:54:33+03:00
Экономика

Цена нефти Brent впервые с марта превысила $45 за баррель

В последний раз такой стоимости топливо достигало до обвала котировок
Ася КУЗНЕЦОВА
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Цена нефти марки Brent превысила 45 долларов за баррель впервые с начала мартаЦена нефти марки Brent превысила 45 долларов за баррель впервые с начала мартаФото: REUTERS
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Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в октябре достигла $45,14 за баррель на лондонской бирже ICE. По сравнению с закрытием предыдущей сессии, цена повысилась на 1,6%.

Нефть марки Brent торгуется по такой стоимости впервые с 6 марта, до обвала котировок.

Фьючерсы на нефть марки WTI достигали в цене $42,35 за баррель, что свидетельствует о росте на 1,53% с предыдущей сессии.

Напомним, цены на нефть резко снизились 8 марта после того, как страны ОПЕК+ на переговорах в Вене не смогли прийти к общему решению о сокращении нефтедобычи на время пандемии коронавируса. Против предложения сократить добычу топлива на полтора миллиона баррелей в сутки на весь оставшийся 2020 год выступили Россия и Казахстан.

Сайт KP.ru сообщал также, что организация предложила сократить добычу, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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