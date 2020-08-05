Инфляция в России остается на нулевом уровне третью неделю подряд

В магазинах цены выросли на сахар и баранину Фото: Евгения ГУСЕВА

В Росстат опубликовали обновленные данные об инфляции в России - этот показатель с 28 июля по 3 августа, уже третью неделю подряд, остается на нулевом уровне.

С начала года цены выросли на 3 процента.

Что касается группы продовольственных товаров, то больше всего изменились цены на сахар и баранину. В среднем цена выросла на 0,8 процентов. Также подросли цены на мясные консервы на 0,4 процента. Из круп наибольший рост продемонстрировало пшено - 0,3 процента, ранее эксперты фиксировали скачок цен на гречку.

Аналитики финансового рынка предсказываю новый скачок цен на овощную продукцию осенью из-за нехватки рабочих рук - закрытие границ привело к тому, что число трудовых мигрантов в России сократилось. В сентябре возможно повышение цен на технику, правда, подорожают в основном товары премиум класса.