МИД Украины заявил, что не получал от Беларуси согласия на передачу задержанных россиян

29 июля в пригороде Минска задержали 33 гражданина России

Глава МИД Украины заявил, что Киев официально не получал согласия от Беларуси на выдачу задержанных россиян.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили вопрос возможной экстрадиции задержанных под Минском граждан России.

29 июля в пригороде Минска задержали 33 гражданина России. С 24 по 27 июля они жили в отеле в Минске, а потом переехали в пригородный санаторий, сообщал сайт KP.ru.

После задержания россиян власти Белоруссии объявили, что речь, якобы, идет о бойцах ЧВК "Вагнер". Киев объявил, что хочет проверить их "причастность" к преступлениям на украинской территории.

При этом по версии российской стороны, задержанные использовали Минск как транспортный хаб, чтобы добраться до другого государства, поскольку сообщение России со многими странами ещё не возобновлено из-за пандемии коронавируса.