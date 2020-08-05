2020-08-05T15:15:45+03:00
Политика

Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных под Минском россиян

33 гражданина РФ задержали в санатории 29 июля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Главы Украины и Беларуси обсудили вопрос экстрадиции бойцов ЧВК "Вагнер"Главы Украины и Беларуси обсудили вопрос экстрадиции бойцов ЧВК "Вагнер"
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили вопрос возможной экстрадиции задержанных под Минском граждан России.

- Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам, - приводится на сайте офиса Зеленского его цитата из беседы.

Напомним, 29 июля в пригороде Минска задержали 33 гражданина России. С 24 по 27 июля они жили в отеле в Минске, а потом переехали в пригородный санаторий, сообщал сайт KP.ru.

После задержания россиян власти Беларуси объявили, что речь, якобы, идет о бойцах ЧВК "Вагнер". Киев объявил, что хочет проверить их "причастность" к преступлениям на украинской территории.

При этом по версии российской стороны, бойцы использовали Минск как транспортный хаб, чтобы добраться до другого государства.

СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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