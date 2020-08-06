Роспотребнадзор рассказал о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину «Вектора»

Сорок шесть добровольцев из восьмидесяти шести получат плацебо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роспотребнадзоре рассказали, как чувствуют себя добровольцы, которые решились испытать на себе вакцину от коронавируса в центре «Вектор». Специалисты отметили хорошее состояние пациентов, что дает им основания полагать, что развитие вакцины движется в правильном направлении, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Все привитые вакциной "ЭпиВакКорона" добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений и жалоб не отмечено", - сказано в сообщении специалистов.

Уже привито четверо человек, пятый получит вакцину 8 августа, еще через три дня вакцину получат еще девять человек.

Во втором этапе клинических испытаний вакцину получат 86 добровольцев, за 46 будет вестись особое наблюдение – они получат плацебо.

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что вакцина от коронавируса будет готова уже осенью. Прививаться граждане будут добровольно.