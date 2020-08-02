Глава Роспотребнадзора заявила, что вакцина от COVID-19 будет эффективной и безопасной
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уверена в безопасности и эффективности вакцины против новой коронавирусной инфекции, которая разработана российскими учеными.
"У меня нет сомнений, что вакцина [против коронавируса], которая попадет сегодня к людям, будет абсолютно безопасна и, безусловно, эффективна", - сказала она.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на российском рынке никогда не появлялось вакцины, которая бы вызывала сомнения.
"У нас идет очень трепетное отношение к качеству вакцин и очень жесткий контроль за их качеством. У нас учитывается каждое покраснение после введения любой вакцины", - подчеркнула Анна Попова.
Она также напомнила, что на данном этапе ни один ученый не обладает полным спектром знаний о новом коронавирусе, соответственно и о том, как будет вести себя организм после вакцинации. Но она выразила надежду, что иммунитет людей будет устойчив к COVID-19, сказала она в своем интервью на телеканале «Россия-1».
Кроме того, глава Роспотребнадзора рассказала о том, что вакцина подразумевает две прививки.
"То есть нужно один раз сделать инъекцию и через 21 день - вторую", - разъяснила Анна Попова.
Напомним, что клинические испытания вакцины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России завершились. А вакцина, разрабатываемая Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит клинические испытания. Вакцинация в России планируется начаться в октябре. Об этом сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
ИСТОЧНИК KP.RU