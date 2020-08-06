Пострадавшим от взрыва в Бейруте семьям дадут беспроцентные кредиты

Эпицентр взрыва находился в порту Фото: REUTERS

Центральный банк Ливана объявил, что граждане Бейрута, которые лишились жилья в результате взрыва, смогут получить беспроцентные кредиты на срок до пяти лет. Всего без крыши над головой остались около 300 тысяч человек. Это только жилые дома, но пострадали или совсем уничтожены административные здания. Ущерб, с учетом потерь бизнеса, составляет по предварительным оценкам властей Бейрута, 15 миллиардов долларов.

Центробанк поручил банкам и финансовым учреждениям предоставлять долларовые ссуды под нулевой процент физическим лицам, а также компаниям, пострадавшим от взрыва в порту Бейрута.

Как сообщает канал Al Jazeera, число пострадавших и погибших, по мере того, как разбирают новые завалы, увеличивается: на 6 августа погибшими числятся 157 человек, пострадали 5000.

В четверг 6 августа в Бейрут прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, он пообещал больший объем помощи, включая медицинскую.