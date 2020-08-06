Безопасно ли лететь в Турцию во время пандемии коронавируса, рассказал эксперт

Для поездки в Турцию существует расширенная стаховка, включающая лечение от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, насколько безопасно отдыхать на турецких курортах в период пандемии коронавируса рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» президент Союза туристических агентств Сергей Валерьевич Голов.

«Я не могу сказать, что страшная ситуация на курортах Турции. Наши туристы еще туда не полетели, поэтому болеют они или не болеют, об этом говорить не приходится. Да, туда поехали туристы из Казахстана, из Белоруссии, были какие-то случаи заражения, но турецкая ассоциация по туризму очень жестко контролирует эту ситуацию и принимает максимальные меры для того, чтобы отдых был безопасным. Поэтому отдыхать на сегодняшний день в Турции не страшнее, чем отдыхать на курортах Краснодарского края, Крыма и в Сочи», - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что существует расширенная страховка при поездке на отдых. В ее пунктах значится и лечение от коронавируса.

Напомним, что Россия с 1 августа открыла авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа возобновляются перелеты в Швейцарию.