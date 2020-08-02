В Турции пообещали в этом сезоне не повышать цены на отдых

2 Авг. 2020 2020-08-02T03:57:04+03:00

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Цены на отдых в турецких отелях после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

ИСТОЧНИК KP.RU