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Россиянам дали один дополнительный выходной

Но только тем, кому уже исполнилось 40 лет
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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На диспансеризацию дают дополнительный выходной

На диспансеризацию дают дополнительный выходной

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 2020 года россияне старше 40 лет имеют право на один дополнительный оплачиваемый выходной. Такие поправки внесли в закон, который вступает в силу с 11 августа.

Правда, освобождение от работы будет считаться легальным, а сам день оплачиваемым работодателем только если потратить выходной на диспансеризацию. Как правильно оформить документы, чтобы в рабочий день отправиться проверять свое здоровье, рассказывал сайт kp.ru.

Начать стоит к записи на диспансеризацию, в регистратуре поликлиники по месту жительства подберут день. На эту дату работник пишет заявление на имя работодателя - нужно объяснить причину отсутствия на рабочем месте, в данном случае - диспансеризация.

Дальше остается пройти обследование и получить справку из поликлиники. Это главное подтверждение того, что вы были именно в поликлинике, а не где-то еще, документ нужно предоставить в бухгалтерию или кадровую службу.