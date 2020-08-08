Сарри уволили с поста главного тренера "Ювентуса" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маурицио Сарри уволен с поста главного тренера лучшего итальянского клуба последнего десятилетия "Ювентуса". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он вписал новую страницу в историю "Ювентуса", одержав девятую победу в чемпионате страны подряд, что стало кульминацией в личном пути, - говорится в сообщении.

Однако ранее итальянский клуб все же вылетел из Лиги чемпионов. По сумме очков, набранных в двух матчах команда уступила "Лиону".

Напомним, сайт kp.ru писал, что по итогам сезона 2019/2020 годов "Ювентус" выиграл чемпионат Италии. В 38 играх команда набрала 83 очка. Туринцы в девятый раз подряд выиграли почетный титул лучших в серии А. В общей сложности у "Юве" 36 побед в чемпионате Италии.

Маурицио Сарри помимо "Ювентуса" ранее тренировал спортсменов "Челси" (там он проработал всего один сезон), "Наполи" (в 2015-2018 годах) и "Эмполи" (2012-2015 года).

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