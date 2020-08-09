Катар выделит пострадавшему от взрыва Бейруту 50 миллионов долларов

Бейрут пострадал от взрыва 4 августа - свыше 300 тысяч человек лишились домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пострадавший от взрыва Бейрут получит 50 миллионов долларов на восстановление от Катара. 9 августа по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона проходит видеоконференция мировых лидеров - главной темой станет ситуация в столице Ливана, где 4 августа прогремел взрыв. Уничтожены дома, больницы, здания коммерческих фирм - ущерб около 15 миллиардов долларов.

Российские врачи принимают раненых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы обязуемся предоставить помощь Ливану в размере $50 млн. В течение нескольких дней мы также объявим о предоставлении дополнительной помощи по восстановлению Бейрута, - цитирует заявление катарского эмира шейха Тамим бен Хамад Аль Тани телеканал Al Jazeera.

Бейрут принимает гуманитарный груз из разных стран в это непростое время Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гуманитарную помощь Бейруту оказывает Россия - туда прибыли специалисты МЧС, врачи, санитарные медики, психологи. Около 43 тонн гуманитарной помощи из Красного Креста Германии прибыли в Бейрут в воскресенье 9 августа.

- Мы должны действовать быстро и эффективно, чтобы эта помощь шла прямо туда, где она необходима, - сказал Макрон, открывая конференцию доноров при поддержке ООН.

После взрыва жители Бейрута вышли на акции протестов с требованием отставки правительства. Начались стычки с полицией, поджоги, в ответ к протестующим применяют слезоточивый газ.