В центре Бейрута возобновились беспорядки

В Бейруте протестующие требуют отставки правительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Демонстранты возобновили протесты в столице Ливана. Столкновения с полицией происходят у здания парламента в центре Бейрута. Протестующие требуют отставки правительства и создания новых реформ, передает телеканал Аль-Джазира.

Напомним, что спустя несколько дней после взрыва в порту Бейрута люди вышли на улицы на антиправительственные митинги. Горожане считают, что взрыва можно было избежать, но из-за жадности и коррупции ливанских чиновников произошла страшная трагедия.

4 августа на складах конфискованных товаров в порту Бейрута прогремел взрыв. Жертвами трагедии стали более ста человек, тысячи бейрутцев получили ранения, более трехсот тысяч горожан остались без крова. Россия направила в Бейрут гуманитарную помощь и развернула рядом с местом взрыва мобильный госпиталь. Было выяснено, что во время взрыва сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры.