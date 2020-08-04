"Так пиротехника не взрывается": эксперт прокомментировал взрыв в Бейруте

Взрыв в Бейруте произошел вечером, 4 августа. ЧП унесло жизни, как минимум 70 человек, около 3000 признаны пострадавшими. "Комсомолка" попросила эксперта оценить масштабы произошедшего. - Так пиротехника не взрывается, - сказал kp.ru главный редактор журнала "Национальная оборона", член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко. - Судя по опубликованным в интернете кадрам произошел пожар, который привел к нескольким взрывам и детонации большого объема взрывчатых веществ. Саперы говорят, что речь может идти о взрыве мощностью в несколько десятков тонн в тротиловом эквиваленте. Некоторые специалисты обратили внимание на бурое облако над эпицентром взрыва. Не исключено, что на складе хранились какие-то химикаты или удобрения. Ливан страна аграрная.

Ряд российских военных, с которыми говорили корреспонденты "КП" не исключили прибытие в порт американского груза военного назначения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794420" frameborder="0"></iframe> Дым после взрыва в Бейруте.

- В этом случае можно говорить о возможной диверсии со стороны моря или воздуха, - заметил один сотрудник одного из российских силовых подразделений. - Сейчас подобный удар может нанести один небольшой беспилотник. Надо дождаться официальных версий. Думаю, что расследование займет много времени, но ни к чему не приведет, так как все следы и свидетели в радиусе трех сотен метров должны быть уничтожены взрывной волной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794425" frameborder="0"></iframe> Аварийно-спасательные службы прибыли на место взрыва в порту Бейрута.На кадрах видно, как пожарные расчеты, а также машины скорой помощи едут на место происшествия

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794426" frameborder="0"></iframe> Мощный взрыв прогремел в Бейруте в районе порта.На кадрах видно, как после взрыва, который был слышен по всему городу, над портовым районом поднимаются столбы дыма

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