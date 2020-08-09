У белорусского посольства в Москве собралась толпа людей, не успевших проголосовать

9 августа выборы президента Белоруссии Фото: REUTERS

У здания посольства Белоруссии в Москве собрались люди, которые не успели проголосовать до 20.00. Они поднимают вверх свои паспорта и просят продлить время голосования. Полиция объясняет, что работа участков завершена в 20.00.

Напомним, выборы президента Белоруссии собрали рекордное число участников - чтобы проголосовать люди выстраивались в очереди. В некоторых регионах Белоруссии пришлось даже продлить время работы избирательных участков.

- Несколько минских участков продолжают работу, впервые в белорусской истории, - подтвердили в Центральной избирательной комиссии.

В пяти регионах участки закрыли, в ЦИК страны озвучили предварительные итоги: по итогам голосования в 5 регионах у Александра Лукашенко 82%, у Тихановской около 5 %. Действующий президент также лидирует по данным экзит-полов.

Явка превысила 80 процентов.