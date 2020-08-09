Слуцкий призвал не допускать провокаций после выборов в Белоруссии

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Фото: Евгения ГУСЕВА
Все участники президентских выборов в Белоруссии не должны ни допускать провокаций, ни поддаваться на них, потому что это может привести к такой же ситуации, какая зимой 2013 – 2014 годов возникла на Украине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«В настоящее время всем сторонам, вне зависимости от результатов голосования, необходимо оставаться в правовом поле, не допускать и не поддаваться на провокации. Кровавый майдан по украинскому сценарию ведет только к деструктиву», - сказал он, комментируя происходящее в Минске в беседе с ТАСС.
«Нельзя также позволить внешним силам вмешиваться и влиять на обстановку в стране», - добавил депутат.
Леонид Слуцкий при этом отметил, что по данным exit poll, на президентских выборах в Белоруссии побеждает действующий лидер республики Александр Лукашенко.
Напомним, как писал сайт kp.ru,по предварительным данным, Лукашенко набирает 79,7% голосов избирателей, а кандидата в президенты Светлану Тихановскую поддержали 6,8% граждан.
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