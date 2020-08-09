Люди в Минске выходят на улицы — с итогами выборов перегнули палку

Люди пока не обменялись впечатлениями, поэтому сказать об эмоциях белорусов мне тяжело. Фото: EPA/ТАСС

Владимир Ворсобин, спецкор «КП» в Минске — о первых часах после закрытия участков на выборах президента Белоруссии:

- Сейчас на улицах столицы Белоруссии, а я нахожусь в центре города, около стелы «Город-Герой Минск», собираются люди. Пока их не задерживают.

Здесь отрублено в интернете почти все, нет у нас теперь ни Telegram, ни соцсетей, ничего нет, поэтому многие тут еще не знают о результатах голосования. Или скорее еще не поделились своими эмоциями, потому что мессенджеры не работают.

Люди пока не обменялись впечатлениями, поэтому сказать об эмоциях белорусов мне тяжело. Других вариантов узнать - как только выйти на улицы — у меня нет.

И я, мягко говоря, удивлен первыми официальными результатами голосования (около 80% - за Лукашенко, 9% против всех и около 6-7% - за Тихановскую, - ред.). Это все печально. Это, по сути, вызов, который власти бросили не только оппозиции, а километровым очередям на избирательных участках. Я не могу себе представить, хоть убейте, что в этих очередях стояли люди, которые очень хотели голосовать за действующую власть. Я ни за кого, ни за тех, ни за других. Но, извините, это не 6%! Ну, мне кажется, немножко перегнул палку Лукашенко или кто-то из его окружения. Потому что так вопиюще смоделировать результаты выборов…

Машины на улицах пытаются сигналить. Там гаишников и милиции очень много. Я сейчас прошелся по центру. Это удивительно! За каждым кустом, в каждом переулочке, в каждом дворе сидит чуть ли не рота то ли солдат, то ли милиции. Весь центр огорожен турникетами, некоторые улицы наглухо замурованы.

Можно ли допустить возможность повторения в Минске киевского Майдана с покрышками, с кровью? Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Около университета я обнаружил улочку, она полностью набита автобусами, военными машинами, грузовиками. Очень много собак. Как будто какое-то страшное военное действие сейчас готовится…

Посмотрим, сколько выйдет людей. Если их будет десятки тысяч, их легко разметают по столице, сил много. И оппозиционеров спасет только если их будет тысяч сто. В этом случае будут проблемы всех упаковать.

А так власть подготовилась очень хорошо. И если протест будет незначительным, он будет просто подавлен.

Я думаю, что протест все равно будет. Он может растянуться на месяцы, если люди сейчас решат не идти на столкновения с полицией. А если оппозиция предпримет попытку какого-то штурма или чего-то такого прямо сейчас, то просто несколько тысяч человек окажутся в тюрьме...

Можно ли допустить возможность повторения в Минске киевского Майдана с покрышками, с кровью?

Белорусы другой народ. Я был на Майдане в Киеве и знаю, что это такое. Я первый раз в жизни видел митинг, кстати, неразрешенный, в Минске три дня назад, который шел даже не по проезжей части, а по тротуару. И при этом они вставали, когда был красный свет. Десятки тысяч человек стояли и ждали зеленого света...