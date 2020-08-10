Инфекционист рассказал, что защитит российских школьников от коронавируса

Родители опасаются, что их дети в школе могут заразиться коронавирусом Фото: Анна МАРТЫНОВА

Главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» инфекционист Евгений Тимаков считает, что когда ученики вернутся в классы после первого звонка 1 сентября, школьники не будут заражаться коронавирусом, чем во время дистанционного обучения или на летних каникулах.

Он отметил, что дети болеют коронавирусом гораздо реже, чем взрослые: «это пять – семь процентов из тех, кто заболел». По его словам, ребятне, чтобы заболеть COVID-19, «нужен тесный и длительный контакт с источником инфекции».

«Да, действительно, ребенок может заболеть в семье и прийти в школу, являясь источником коронавирусной инфекции, но активного распространения между детьми в школе не будет», - отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

Евгений Тимаков пояснил, что если учеников рассадят по разным партам, вирус просто не сможет передаваться.

«Если будут соблюдены меры предосторожности, то коронавирус не будет опасен для школьников. С другой стороны, от обычного ОРВИ никто не застрахован. Хотя случаев заражения ОРВИ в этом году будет немного меньше. Для заражения обычным ОРВИ достаточно находиться в одном помещении», - уточнил врач.

Ранее сайт kp.ru писал, что вторая волна коронавируса в России, по мнению эпидемиолога, может начаться в октябре.