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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Врач считает, что нам еще пару лет придется носить защитные маски
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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Эпидемиолог считает, что маски носить придется еще пару лет

Эпидемиолог считает, что маски носить придется еще пару лет

Фото: Олег УКЛАДОВ

Скорее всего, второй волны вспышки коронавируса в России следует ожидать осенью, считает доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов. По его мнению, сезонный подъем заболеваемости COVID-19 начнется в октябре, а защитные маски нам придется носить еще пару лет.

Специалист уточнил, что «вторая волна — это бытовой термин», который практически не имеет отношения к эпидемиологии.

«То, что называется второй волной, означает, будет ли сезонный подъём. Это очень важный, принципиально важный момент для стратегии. Почему я считаю, что да, велика вероятность», - сказал он в интервью телеканалу RT.

При этом эксперт предположил, что заболевшие коронавирусом осенью будут тяжелее переносить инфекцию, чем люди, которые заразились и переболели летом. По словам эпидемиолога, в октябре «все будет, как было в марте — апреле».

«Если я неправ, я буду счастлив», - добавил Михаил Фаворов.

Ранее директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог Георгий Викулов в программе «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» сказал, что первая волна коронавируса еще не закончилась. Он также дал советы, что нужно делать и как себя вести, чтобы не заразиться.

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