Жители из регионов стали покупать на четверть больше бизнес-курсов Фото: Иван ВИСЛОВ

В период пандемии спрос на обучающие бизнес-курсы вырос в четыре раза. Повышение произошло по регионам России, а вот в Москве показатель остался на прежнем уровне.

В среднем повышение произошло на 16-25 процентов, такие данные озвучили представители образовательных сервисов.

Это связывают со стремлением сохранить востребованность на рынке труда. К тому же, многие фрилансеры, которые раньше находились в Москве, перебрались в регионы и занялись самообразованием во время пандемии.

- Интерес к образованию в области предпринимательства в регионах действительно есть, - комментирует «Известиям» руководитель направления Digital MBA в «Нетологии» Юлия Княжанская. - Более 60% студентов — жители регионов России и даже других стран, остальные — москвичи.

Она отметила, что чаще приходят заявки из Красноярска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Сочи, Калининграда, Якутска и Сыктывкара.

Эксперты уверены, что спрос на бизнес-курсы сохранится и осенью, интерес будут подогревать новости о второй волне коронавируса.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще отправлять деньги по стране, а не за рубеж. Средний чек вырос до 40-42 тысяч рублей.