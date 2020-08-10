Избитому в ходе минских протестов российскому журналисту грозит до 8 лет лишения свободы

Избитому в ходе минских протестов журналисту Пегову грозит до 8 лет лишения свободы Фото: REUTERS

Российский военный корреспондент Семёну Пегову, избитый до бессознательного состояния в ходе массовых протестов, предположительно минским ОМОНом, обвиняется по статье об участии в «несанкционированном митинге». За такое правонарушение ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Согласно версии белорусских правоохранительных органов, журналист приехал в республику с целью «дестабилизации обстановки».

Напомним, ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в республике, а также насилия в отношении десятков милиционеров. Согласно белорусскому законодательству участникам и организаторам массовых протестов в стране грозит до восьми и пятнадцати лет тюремного заключения. В СК сообщили, что в настоящее время более ста следователей работают на местах происшествий

В МВД Белоруссии уже сообщили о госпитализированных сотрудниках милиции и участников протестов. При этом в ведомстве подчеркнули, что боевое оружие в отношении нарушителей не применялось, и погибших нет