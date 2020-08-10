В ходе беспорядков в Белоруссии задержали около 3 тысяч человек Фото: REUTERS

В результате массовых беспорядков в Белоруссии в день голосования задержали около трех тысяч человек. Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики и подтвердило, что ряд силовиков и участников протестов госпитализированы. При этом в ведомстве отмечают, что Боевое оружие в отношении нарушителей общественного порядка в Белоруссии не применялось, погибших нет

Напомним, ранее белорусские правозащитники сообщили, что в день президентских выборов в Белоруссии задержали по меньшей мере 80 человек. В то же время Следственный комитет республики возбудил уголовные дела против организаторов и участников протеста по фактам насилия в отношении милиции.

Кроме того, еще вечером воскресенья, 9 августа, сообщалось о пострадавших в ходе массовых беспорядков в Минске. Сегодня, 10 августа, представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович заявил, что участник акции погиб в результате черепно-мозговой травмы после наезда на него спецтранспорта, а трое серьезное пострадали. Его заявление опровергло Министерство внутренних дел Белорусси.