В правительстве ожидают регистрацию российской вакцины от коронавируса в ближайшее время

Вакцинация должна начаться осенью Фото: REUTERS

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о планах по производству вакцины от коронавируса в стране. Первая вакцина, которая прошла в России клинические испытания, создана учеными Центра Гамалеи совместно с учеными Министерства Обороны. У добровольцев, которые первыми получили дозу препарата, обнаружили иммунитет опасному вирусу. Побочных эффектов, кроме стандартного в случае с вакцинациями повышения температуры и небольшой головной боли, не было.

Следующий этап - получение одобрения, только после этого вакцину можно будет производить в промышленном масштабе.

- Ожидаем, когда регистрация будет получена в ближайшее время, - сказал Михаил Мишустин. - Президент неоднократно подчёркивал, что даже в условиях повышенной нагрузки в осенне-зимний период наши больницы и поликлиники должны работать стабильно и люди должны получать экстренную и плановую медицинскую помощь в полном объёме.

10 августа премьер сообщил, что медики, работающие с коронавирусными пациентами, получат льготы и смогут выйти на пенсию раньше.