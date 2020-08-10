Медикам, борющимся с коронавирусом, дали пенсионные льготы

Медики, работающие с больными COVI-19 будут получать льготы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Постановление правительства об этом в понедельник подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня. И действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года, - заявил глава правительства.

По его словам, в результате этого решения каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выходить на пенсию.

- На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей в год. Такие средства в бюджете на это предусмотрим, - пообещал премьер.

Напомним, сейчас примерно четверть россиян уходят на пенсию досрочно. Причины могут быть профессиональные, географические или социальные. Есть льготы и у медиков. Если врач проработал 25 лет в сельской местности, то может выйти на пенсию по выслуге лет. Для тех, кто работал в городе, ценз выше. Чтобы выйти на пенсию досрочно, им нужно 30 лет профильного стажа.

Правда, есть нюанс. С 2019 года стала действовать отсрочка, которая будет постепенно расти вместе с повышением общего пенсионного возраста. К примеру, если медик выработает нужный стаж в 30 лет в 2021 году, то на пенсию он сможет выйти только через три года - в 2024 году. В 2023-м и в последующие годы отсрочка составит пять лет.