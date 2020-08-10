"Действовали мягко, не били": Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил о своем освобождении в Минске

Оппозиция недовольна итогами выборов
Фото: REUTERS
Корреспондент RT Константин Придыбайло, задержанный 10 августа в Минске, сообщил, что его уже отпустили.
Пошел второй день, точнее вечер, протестов оппозиции, недовольной результатами голосования по выборам президента Белоруссии. Силовики 9 августа действовали более решительно - есть кадры раненых протестующих, журналистов, которых волокут по земле в полицейские автозаки. Сегодня действовали более "деликатно".
- Действовали весьма мягко. Не били,- прокомментировал свое освобождение Константин Придыбайло.
Телеканал RT в своем Telegram-канале сообщает, что журналиста задержали "профилактически" у входа в парк. Его не стали доставлять в участок, а отвезли в милицейском автозаке подальше от скопления людей и высадили.
- Обращались практически нежно,- прокомментировали ситуацию в редакции.
Вечером 10 августа толпа вновь собирается в центре Минска, есть задержанные.