Названы регионы, где быстрее исчезают леса Фото: Олег УКЛАДОВ

Названы регионы, где леса исчезают быстрее, чем их успевают восстанавливать. Данные озвучили в Федеральном агентстве лесного хозяйства по итогам 2019 года. Расчеты ведомства основываются на соотношении площади восстановления и разведения лесов в регионе, к вырубленным территориям.

Регионы, где исчезают леса:

Магаданская область - 6,8%,

Ямало-Ненецком автономном округе - 11,2%,

Адыгея - 14,5%,

Республика Алтай 32,2%,

Забайкальский край - 41,9%.

В целом по стране лес стали восстанавливать лучше, чем годом прежде. Если в 2018 году отношение составляло 73%, то в 2019-м — 80,6%, пишет сайт NEWS.ru.

Регионы, где площадь лесов растет:

Чечня - 23290,3%,

Республике Тыва - 2002,4%,

Калмыкия - 838,9%,

Курская область - 757%,

Крым - 467,3%.