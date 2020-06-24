2020-06-24T21:29:40+03:00
Общество

В рамках нацпроекта «Экология» в России посадили 146 тысяч гектаров лесов

К середине июня план по лесовосстановлению выполнен на 72%
Анна ГЛАДКИХ
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План по искусственному восстановлению лесов России к середине июня выполнен на 72%. Фото: shutterstock.com.План по искусственному восстановлению лесов России к середине июня выполнен на 72%. Фото: shutterstock.com.
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План по искусственному восстановлению лесов России к середине июня выполнен на 72%. Это 146 тыс. гектаров новых лесонасаждений по всей стране.

Так, перевыполнены работы в Центральном федеральном округе – 105 % от плана, где площадь работ составила более 37 тыс. гектаров. В Приволжском федеральном округе леса высажены на площади 30 тыс. гектаров - 87 % от плана. В Сибири лесонасаждения восстановлены на 29 тыс. гектарах – 81 % от плана.

Также план обеспечен в Брянской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Смоленской областях, перевыполнен в Тверской области, где посадки леса прошли активнее всего.

Работы по лесопосадкам проходят в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Целью проекта «Сохранение лесов» является сохранение баланса выбытия лесного массива и посадок нового. Проект подразумевает полную компенсацию к 2024 году. На проект из федерального бюджета выделено 2,4 млрд рублей, еще 650 млн пойдет на закупку лесохозяйственной техники и оборудования.

Напомним, по мнению ученых, следует тщательно подходить к планированию высадки новых лесов, так как для этого подходит далеко не любая местность, а массовые посадки лесов приводят к обмелению рек.

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