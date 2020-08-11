МВД Белоруссии сообщило о 22 пострадавших правоохранителях в ходе протестов Фото: REUTERS

В ходе массовых беспорядков в Белоруссии в день президентских выборов, в понедельник, 10 августа, пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел, а также один военный. Такие данные привели в Министерстве внутренних дел республики.

В ведомстве отметили, что беспорядков протестующие запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, а также были случаи блокирования движения транспорта.

Наиболее массовые протесты, по данным министерства, произошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в Минске и Новополоцке силовики были «вынуждены активно применять спецсредства», чтобы помешать демонстрантам.

Напомним, в ночь на 11 августа пресс-секретарь министерства внутренних дел, что в результате столкновений в Минске погиб один протестующий. По ее словам, он пытался бросить взрывчатку в сторону милиции, но устройство взорвалось в руке самого демонстранта.

По факту беспорядков в белорусской столице и других городах. Следственный комитет возбудил уже более 20 уголовных дел против организаторов и участников протеста по фактам насилия в отношении милиции. Им грозит до 15 лет лишения свободы