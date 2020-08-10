СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело из-за беспорядков Фото: REUTERS

Белорусский следственный комитет возбудил 21 уголовное дело из-за беспорядков в столице государства и других городах после оглашения предварительных итогов выборов президента. Об этом говорится в понедельник, 10 августа, на официальном сайте правоохранительного ведомства республики.

Помимо Минска дела возбудили также в Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске. Основные статьи: массовые беспорядки, сопротивление милиции с применением насилия, угроза применения насилия, хулиганство, организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. По законодательству Белоруссии, наказания по некоторым из данных статей подразумевают лишение свободы сроком до 15 лет.

По официальным данным, в настоящее время по подозрению в совершении данных преступлений задержаны более 80 человек, большинство из которых – молодые люди до 25 лет. Отмечается, что некоторые подозреваемые были в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.