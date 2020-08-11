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ОМОНовец в Минске сбил дубинкой зеркало у проезжающей машины без причины

Странный акт агрессии попал на видео
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Конфликт перешел на новый уровень, далекий от политики, когда силовики против народа

Конфликт перешел на новый уровень, далекий от политики, когда силовики против народа

Фото: Александр КОЦ

В Белоруссии на третий день протестов нервы сдают не только у населения, но и у силовиков. На видео попал момент нападения сотрудника ОМОН, который без причины напал на проезжающий мимо автомобиль. Человек в форме вышел на дорогу и просто так сбил дубинкой зеркало фургончика.

Водитель решил, кстати, не останавливаться. В дни после выборов народ и силовики (полиция, ОМОН, спецназ), кажется, находятся в разных лагерях. Политические протесты переросли фактически в стычки простого белорусского народа с белорусскими же правозащитниками. Под одну гребенку заметают всех - протестующих, журналистов, женщин. Активисты в ответ отстреливаются, чем могут - фейерверками, например.

Есть один погибший из народного лагеря. Он погиб при попытке бросить в спецназ взрывчатое вещество - не успел выбросить, "снаряд" взорвался в руках.

Вечером 10 августа сообщили о раненой в ногу журналистке - девушка стояла в толпе с коллегами, на всех были жилеты с надписью пресса и каски. Редактор портала "Наша Нива" считает - стреляли прицельно в работников СМИ.