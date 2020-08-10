На акции протеста в Минске ранена журналистка

Ранен первый журналист во время акции протестов в Минске Фото: REUTERS

В Минске во время протестов силовики открыли огонь по толпе активистов, среди которых были журналисты. Ранена корреспондент Нашей Нивы, сообщил главный редактор издания в телеграм-канале:

- На Кальварийской возле Короны стреляли именно в журналистов. Одна пуля попала в Наталью Лубневскую из Нашей Нивы, вторая чиркнула по журналисту Тутбая.

Редактор издания сообщил, что журналисты стояли группой. На них были специальные жилеты с надписью пресса и каски. Так что принять их за протестующих было невозможно.

- Стреляли люди в форме хаки с моста. Мы позже идентифицируем, представители которой силовой структуры это были.

Раненную журналистку везут в больницу, она сообщила, что не чувствует ноги.

Протесты начались после оглашения предварительных итогов голосования по президентским выборам. Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Светлана Тихановская - 10 процентов. Второй день протестов происходит 10 августа. Задержания начались несколько часов назад.