ВВП России во II квартале упал на 8,5%, это меньше, чем во время кризиса 2009 года

На экономическую ситуацию повлияла пандемия коронавируса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным Росстата за второй квартал 2020 года, ВВП России упал на 8,5 процентов.

- Рост производства в сельском хозяйстве составил 3,1%, в промышленном секторе производство снизилось на 8,5% (при этом падение добычи полезных ископаемых – 10,3%), -сказано в сообщении ведомства.

Снижение зафиксировано и по другим направлениям: розничный товарооборот - на 16,6%, пассажирооборот – на 79,0%, сфера общественного питания – на 48,9%, объем платных услуг населению – на 37,2%.

Как сообщает "Интерфакс", кризис, вызванный пандемией коронавируса, повлиял на экономику, если оценивать изменения ВВП, меньше, чем два других экономически сложных периода в истории России. Например, во время кризиса 2009 года ВВП во втором квартале снизился на 11,2 процента.

Экономический спад, приделшийся на четвертый квартал 1998 года принес падение ВВП на 9,1 процент.

По прогнозу Центрального Банка России, падение ВВП составит 4,5-5,5 процентов, а не 4-6 процентов, как считали ранее.