Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова призвала остановить насилие в Белоруссии

Мария Колесникова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова записала видеообращение к гражданам Белоруссии и властям страны.

Колесникова входила в объединенный оппозиционный штаб и поддерживала кандидата Светлану Тихановскую, которая накануне уехала из Белоруссии и призвала прекратить протесты. Она, хоть и не согласна с итогами голосования, но ограничилась жалобой в ЦИК. Еще одна сторонница Тихановской, Вероника Цепкало, наоборот, призвала мировую общественность признать именно Тихановскую "единственным легитимным президентом".

- Мы с болью смотрим на то, что происходит в стране. Мы просим действующую власть не игнорировать волю людей. Не топить ее в воде из водометов,- сказала в своем обращении Мария Колесникова. - Властям сложно признать, что не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен.

Белорусов же она попросила не делиться на тех, кто в форме, и кто в гражданском. Колесникова сказала, что свобода, здоровье и безопасность – это самое важное. Она призвала прекратить насилие и помочь тем, кто ранен в ходе протестов. Также от штаба выразила соболезнования семье погибшего у станции Пушкинская.

- Сейчас мы хотим сконцентрироваться на взаимопомощи. Мы призываем всех неравнодушных присоединиться к волонтерскому движению и помогать пострадавшим.