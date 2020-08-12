Трамп заявил об окончании Второй мировой войны из-за испанского гриппа Фото: REUTERS

Эпидемия испанского гриппа 1918 года положила конец Второй мировой войне. Такое несомненно ошибочное высказывание допустил на пресс-конференции в Белом доме американский президент Дональд Трампа, отвечая на вопросы прессы.

На данный момент от пандемии коронавирусной инфекции умерло примерно 160 тысяч человек.

- Говорят, что нечто похожее было в 1917 году, так? Великая пандемия. Она была ужасной. Потери ведь составили от 50 до 100 миллионов человек. Вероятно, именно она положила конец Второй мировой войне. Все солдаты заболели. Это была ужасная ситуация, - сравнил Дональд Трампа.

Специалисты ВОЗ отмечают, что интенсивность и скорость распространения пандемии гриппа в 1918 году были почти невообразимыми – заболели более 550 миллионов человек, погибли более 50 миллионов. Количество жертв во время той пандемии в мире превзошло число погибших в Первой мировой войне.

Напомним, что коронавирусом с начала эпидемии в мире заразились более 20 миллионов человек.