Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 миллионов человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 20 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций и властей государств, во вторник, 11 августа.

Число инфицированных коронавирусом людей на Земле составило 20 001 019 человек. С начала пандемии в мире от заболевания скончались более 733 тысяч зараженных, смогли пройти курс лечения и полностью выздороветь более 12 миллионов человек.

Самое большое количество случаев коронавируса медики зафиксировали в Соединенных Штатах, где заболели более пяти миллионов местных жителей. Второе место в печальном списке занимает Бразилия с тремя миллионами зараженных, а третье – Индия с двумя миллионами.

Как сообщал сайт kp.ru, медицинским работникам, которые лечат зараженных коронавирусом пациентов, дали пенсионные льготы. Один день работы с пациентами с COVID-19 приравняли в двум рабочим дням.

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