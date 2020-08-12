Посол России в республики Дмитрий Мезенцев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В четверг, 13 августа, российские дипломаты посетят задержанных в Беларуси россиян. Об этом сообщил посол России в республики Дмитрий Мезенцев, который уточнил, что Москва и Минск решат все возникшие вопросы по поводу задержанных ранее 33 россиян

«Консулы посольства России завтра вновь посетят задержанных российских граждан, которые находятся в СИЗО в Минске и Жодино. Мы последовательно осуществляем взаимодействие со следственным комитетом и МВД республики, результатом которого является гарантированный консульский доступ дипломатов», - приводит ТАСС слова дипломата

Мезенцев обратил внимание на взаимодействие сотрудников Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры с белорусскими партнерами, которое, по его словам «позволяет глубоко и всесторонне разобраться в создавшейся ситуации».

Напомним, 33 россиян задержали 29 июля в санатории в пригороде Минска. Белорусские власти обвинили российских граждан в подготовке дестабилизации в стране, а также заявили, что задержанные - бойцы частной военной компании «Вагнер». Мезенцев назвал ситуацию с задержанием – это «заказная афера», организованная из-за рубежа с целью испортить отношения между Москвой и Минском.