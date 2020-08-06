Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Россиян обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу местных оппозиционеров

29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании «Вагнер», обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу местных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, задержанных ранее. Большая часть этой группы воевала в Донбассе на стороне ополчения, и Киев уже затребовал их выдачу. Между тем комплексная проверка российских правоохранительных органов показывает, что решивших подзаработать на охране за рубежом… просто использовали втемную.

Итак, как же эти «33 богатыря» оказались в Минске.

Когда белорусские спецслужбы задерживали россиян, те даже не подозревали, что их для этой картинки и заманили в Минск. Кадр видеосъемки.

ВЕРБОВКА

По данным нашего источника в российских спецслужбах, вербовка группы началась со звонка из Сирии. Некий «Сергей Петрович» обзванивал бывших (это важно) бойцов так называемой ЧВК «Вагнер» с соблазнительным предложением поработать на охране нефтяных объектов в Сирии.

При этом на мобильниках действительно высвечивался код арабской республики (+963-931-42-562), однако, как выяснилось позже, номер был виртуальным. В сетях сотовой связи он не зарегистрирован, его местоположение определить невозможно, с него доступны только исходящие звонки.

«Сергей Петрович» не жалел времени, обзванивая «солдат удачи», интересуясь их боевым прошлым. Дескать, он должен представлять уровень опыта и подготовки. Словно тонкий психолог, он фактически занимался разведопросом, козыряя событиями и фактами, по которым можно было сделать вывод, что это точно один из боссов ЧВК «Вагнер». А то и высокий чин из Минобороны. Полковник - минимум! Поэтому никто даже не насторожился, когда он спрашивал о навыках управления «Буками» или о знакомстве с российскими военными в зоне АТО.

Один из ветеранов боевых действий в Донбассе Артем Миляев (позывной «Шаман») так проникся общением с «Сергеем Петровичем», что вызвался помочь ему рекрутировать группу для «работы за рубежом». Мужик-то серьезный, тем более что с середины мая к переговорам подключился целый «менеджер по безопасности «Роснефти» Сергей Викторович Безинский (хотя человек с такими данными в России не значится, в штате «Роснефти» такой человек отсутствует). У него и почта была на домене нефтяной компании, если бы еще разбираться в этих доменах. Адрес (info@office-Rosneft.org), к слову, в России не зарегистрирован и перестал работать 31 июля - спустя двое суток после ареста россиян.

Но это будет позже.

А пока «Шаман» начал искать добровольцев, обратившись к старому знакомому, отставному подполковнику Российской армии Кривенко, с которым вместе воевал в Донбассе. «Заказчику» нужны были 90 человек - кого-то нашел сам подполковник, кого-то порекомендовал Миляев. При этом Кривенко лично проводил собеседования с соискателями в WhatsApp. Один раз ему даже позвонил «Сергей Петрович», произведя вполне благостное впечатление.

В конце мая «Шаману» предложили увеличить группу вдвое - до 180 человек. Что он и сделал, отправив все анкетные данные с фотографиями и реквизитами банковских карт на «адрес «Роснефти» - для начисления зарплаты в будущем. При это Миляев зачем-то при наборе людей использовал атрибутику ликвидированной в 2018 году ЧВК «Мар».

ПЯТЬ ГРУПП

6 июля «Шаман» получил «из «Роснефти» пренеприятнейшее известие. В Ливии смертью храбрых погиб «Сергей Петрович». Через несколько дней на него вышел новый куратор, позвонив уже с венесуэльского номера (+5-841-291-01-091). И ведь Артем Миляев, может даже, и пробил его - это в действительности номер консульского отдела посольства России в Каракасе. Вот только это телефон дежурного, без возможности исходящих международных звонков - то есть такой же полностью виртуальный номер, как и сирийский.

Новый «куратор Артур» предложил переориентироваться под «проекты «Роснефти» - там как раз нужны 180 человек. Только разбить их надо на 5 групп. Что и было сделано. У каждой - свой командир: «Шаман» (Миляев), «Юрич» (Кривенко), «Саныч» (Белик), «Парадокс» (фамилия редакции неизвестна), «Админ» (фамилия редакции неизвестна).

Этот бородач в июле 2020 в банкомате Альфа-банка переводил деньги старшему группы Миляеву

Четыре отряда должны были выдвигаться в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа и 6 августа. Группе «Юрича» предстояла морская переброска в Венесуэлу. По словам нашего источника в российских спецслужбах, услуги «Шамана» по рекрутингу были оценены в 14 тысяч долларов, которые были положены на его счет через банкомат неизвестным человеком с бородой.

В первой партии - «Шамана» - были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и повоевавшие в Донбассе. К ней же присоединился Андрей Бакунович, который уже находился в Минске.

БИЛЕТЫ ПОКУПАЛИСЬ… ВО ЛЬВОВЕ

Вылет из столицы Белоруссии по маршруту Стамбул - Гавана - Каракас был назачен на 25 июля. За 10 дней до этого Миляеву на электронную почту пришли копии билетов на самолет на рейс турецкой авиакомпании с вылетом из Минска 25 июля сего года. Авиабилеты выглядели как приобретенные через интернет-сайт фирмы Must Go (зарегистрированной в Киеве, тел. +380509468296). Однако с указанием на билетах реквизитов туристической компании Coral Travel. Но через офис «Турецких авиалиний» в Москве было установлено, что они приобретались… «в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины, что следует из ответа московского представительства турецкой авиакомпании».

В официальном ответе авиакомпании ясно сказано, что все операции с билетами проводились на территории Украины.

При бронировании была указана контактная информация в виде телефона +380509468296, который является номером телефона фирмы Тревел Сет, расположенной в Киеве по адресу: бульвар Вацлава Гавела, дом 6, корпус 17 А, офис 706/1, что подтверждается документами из московского представительства турецкой авиакомпании. Указанная фирма и ее директор, гражданка Украины Калюжная Нина Леонидовна, идентифицированы. Фирма зарегистрирована в январе 2020 года.

Кроме того, установлено, что в цепочку приобретателей билетов была встроена под брендом Must go украинская комания «Изи тревел Украйнс» (зарегистрирована в городе Львов, тел. +380975500325). При этом в качестве консолидатора данной группы билетов в системе бронирования указана Анна Алейник, телефоны +380442228500 и +380952945511.

Билеты для группы «Саныча» покупались тоже украинской фирмой «Эйр Лайф Логистик» (город Киев, Печeрский район, улица Предславинская, 11). Руководитель - Кашперская Алена Александровна, фирма также зарегистрирована в январе 2020 года.

Электронный билет Александра Токаренко. "Must go" - украинская фирма онлайн-продажи, а реквизиты указаны Москвы и Екатеринбурга, причем принадлежащие российской туристической компании Корал Тревел. В системе бронирования Корал Тревел этих билетов нет

И пока группа «Шамана» собиралась в путь, их билеты в Стамбул были аннулированы и перебронированы на 30 июля. О чем путешественников в известность даже не поставили. Впрочем, пока отряд ехал из Москвы в Минск, бронь для большинства ее членов была отменена и на 30-е число.

Анна Алейник - была указана как консолидатор для группы пассажиров в бронировании и управлении билетами

На границе с Белоруссией россияне показали свои копии договоров с компанией «РН-Запад». Билеты нашлись у встречающей стороны - гражданина Белоруссии Геннадия Компана, которые ему прислали с того же незарегистрированного «адреса «Роснефти» (info@office-Rosneft.org) и распечатаны на ближайшей к границе автозаправке. Компан (наш источник предполагает, что на завершающем этапе операции он был привлечен к сотрудничеству спецслужбами Белоруссии) и довез ребят до Минска на двух микроавтобусах. Стоит ли говорить, что договоры эти - липовые, печати - поддельные, а подписавший их руководитель фирмы Рустамов давно живет в Самаре, а не в Минске.

Компан Геннадий занимался перевозкой и сопровождением группы на территории Беларуси

БИЛЕТЫ И УЛИКИ УНИЧТОЖИТЬ!

Размещением россиян в Минске занималась Лариса Николаевна Самарина - «сотрудница российского посольства в Стамбуле», по совместительству - «специалист «Роснефти». Что, конечно, ни разу действительности не соответствует. (Она же числится то Самохиной, то Егоровой, ее личность сейчас устанавливается.) Эта «сотрудница» использовала зарегистрированный 15 июля подставной телефонный номер +7-903-399-96-97, который также виртуальный и в сотовых сетях не регистрировался.

И эта же Самарина выслала «Шаману» идентификационную карту с якобы своим фото для встречи в аэропорту Стамбула.

А санаторий «Белорусочка» на группу она забронировала с 24 по 29 июля, объяснив менеджеру, что размещает группу пассажиров перенесенного рейса, о чем те и не подозревали. Да еще и задержались на границе, опоздав к заселению и перебравшись в отель в Минске.

Аккурат перед вылетом, 25 июля, «Шаману» все-таки говорят об отмене рейса, давая указание уничтожить старые билеты. Полетите, мол, другим самолетом 30 июля. Порвав билеты, россияне тем самым уничтожали важные улики, ниточка от которых привела бы во Львов и Киев, куда-нибудь к зданию СБУ. Потому и все оплаты в рамках «проекта» «кураторами» проводились исключительно наличкой.

2 кадровых анкеты: обратите внимание, что на первом варианте от 3.04.2020 внизу стоит слово «роспись», что не характерно для русскоязычного документа. А на втором, более позднем варианте, уже появилось слово «подпись"

«ИНОСТРАННЫЕ ЧВК»

Ну а дальше мы все знаем. 29 июля группу «Шамана» задерживает белорусская «Альфа», отдельно вяжут Бакуновича, что как бы намекает на то, что у Минска был список «пассажиров» из Киева.

В белорусских СМИ рапортуют, что 33 человека «не явились на рейс 25 июля». Хотя их билеты к тому моменту были аннулированы.

А в это время взволнованный «Саныч» безуспешно пытается связаться с Самариной. Та рекомендует распустить его группу, пока «кураторы решают проблему».

Сразу после задержания в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных, что, собственно, и объясняет оперативную корректировку на сайте «Миротворец», куда были добавлены 12 человек из группы «Шамана». Еще 16 там уже «висели».

Тут можно только предположить, что белорусские спецслужбы уже находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде «диверсантов». Не зря же Александр Лукашенко 24 июля во время посещения бригады спецназа обмолвился об «иностранных ЧВК», которые собираются наводить в Белоруссии беспорядки.

Этот трудовой договор переслали людям для показа белорусским пограничникам. Сергей Рустамов - реальный человек, но уже год не работает в Минске. Печать - поддельная

ТРИ УДАРА

По итогу можно констатировать, что украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе. При этом вполне можно допустить, что до белорусской стороны вся эта увлекательная и поучительная история была доведена в очень усеченном виде - без подробностей про авиабилеты. Всей этой операцией СБУ, похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев - вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК «Вагнер», рикошетом должно было задеть «Роснефть» - как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям. Не говоря о возможной экстрадиции граждан России на Украину, чему Киев был бы несказанно рад - такая возможность отомстить за своих моряков, которых Порошенко отправил «на убой» в Керченский пролив.

По нашим данным, материалы по всей этой спецоперации уже переданы в Следственный комитет, который, как выразился наш собеседник, даст процессуальную оценку этой «постановке».

Остается надеяться, что в Минске к ним тоже присмотрятся.