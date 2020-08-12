В Москве шесть человек задержали за попытку ворваться в посольство Йемена Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Между сотрудниками посольства Йемена в Москве и военнослужащими этой страны 12 августа произошёл конфликт из-за того, что они не могут вернуться на родину из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Правоохранительные органы сообщили ТАСС, что за попытку ворваться в посольство были задержаны шесть нарушителей.

- Случился внутренний конфликт между сотрудниками дипломатического представительства Йемена и Вооруженных сил государства. Он был связан с отказом властей Йемена вернуть солдат на родину из-за эпидемии. Час назад у здания посольства собралось 20 человек, шестеро из них пытались ворваться внутрь. Они уже доставлены в полицию, - рассказал источник агентства.

В отношении данных задержанных составят протоколы об административном правонарушении, после чего их отпустят. Работники посольства разбираются в причинах конфликта, обстановка у посольства в Москве уже спокойная.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера у здания белорусского посольства в российской столице собрались митингующие, недовольные результатами выборов президента в республике. На улицах у диппредставительства собрались около 400 человек.