Путин и Алиев обсудили обстановку на азербайджано-армянской границе Фото: REUTERS

По инициативе азербайджанской стороны в среду, 12 августа, состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Политики обсудили обстановку на азербайджано-армянской границе. В ходе разговора российский лидер подчеркнул важность недопущения эскалации напряженности. Президенты подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнёрства во всех областях.

Кроме того, Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с регистрацией первой российской вакцины от коронавирусной инфекции.Кроме того, Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с регистрацией первой российской вакцины от коронавирусной инфекции. Как ранее сообщал сайт kp.ru, первый в мире препарат от заболевания зарегистрировали в России 11 августа. Президент страны выразил надежду на то, что в ближайшее время специалисты начать массовый выпуск этой вакцины и обеспечить безусловную безопасность применения и ее эффективность.